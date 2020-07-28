У дворі Київради дозволять паркувати автомобілі у вихідні та свята

Київрада планує відкрити свій двір для загального користування

Київрада планує відкрити свій двір для загального користування

Фото: flickr

Київська міська рада планує дозволити киянам і гостям міста паркувати автомобілі у вихідні та свята на внутрішньому дворі будівлі.

Про це повідомляє пресслужба Київради, передає RegioNews.

Це рішення підтримали депутати під час пленарного засідання 28 липня.

Кияни та гості столиці у вихідні та святкові дні зможуть використовувати територію у дворі адмінбудинку за адресою: вулиця Хрещатик, 36 для стоянки власних легкових автомобілів. Умова доступу до парковки Київради - наявність вільних місць і дотримання правил відвідування території", - йдеться в повідомленні.

Водії зобов’язані не порушувати громадський порядок, зберігати чистоту, розміщувати автомобіль відповідно до розмітки.

У Київраді зазначають, що 10% місць буде відведено для електромобілів, також у дворі облаштують зарядні станції, буде виділено місця для людей з інвалідністю.

Заїзд організують з боку вулиці Пушкінської, місце для стоянки буде безкоштовним і працюватиме з 8:00 до 22:00.

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