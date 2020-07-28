17:51  28 липня
Анатолій Шарій розпустив представництво своєї партії в Дніпрі
10:49  28 липня
МОЗ дозволить роботу дитячих таборів з 1 серпня, але не у всіх регіонах
18:16  28 липня
Зведення ООС: бойовики порушили перемир`я біля Шумів, втрат немає
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
28 липня 2020, 17:11 7

У дворі Київради дозволять паркувати автомобілі у вихідні та свята

28 липня 2020, 17:11 7
Читайте также на русском языке
Київрада планує відкрити свій двір для загального користування
Київрада планує відкрити свій двір для загального користування
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Київська міська рада планує дозволити киянам і гостям міста паркувати автомобілі у вихідні та свята на внутрішньому дворі будівлі.

Про це повідомляє пресслужба Київради, передає RegioNews.

Це рішення підтримали депутати під час пленарного засідання 28 липня.

Кияни та гості столиці у вихідні та святкові дні зможуть використовувати територію у дворі адмінбудинку за адресою: вулиця Хрещатик, 36 для стоянки власних легкових автомобілів. Умова доступу до парковки Київради - наявність вільних місць і дотримання правил відвідування території", - йдеться в повідомленні.

Водії зобов’язані не порушувати громадський порядок, зберігати чистоту, розміщувати автомобіль відповідно до розмітки.

У Київраді зазначають, що 10% місць буде відведено для електромобілів, також у дворі облаштують зарядні станції, буде виділено місця для людей з інвалідністю.

Заїзд організують з боку вулиці Пушкінської, місце для стоянки буде безкоштовним і працюватиме з 8:00 до 22:00.

Нагадаємо, у Києві пограбували нардепа від "Слуги народу" і прокурора з ОГПУ - ЗМІ.

Київ паркування авто депутат голосування КМДА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Одещині невідомі обстріляли автомобіль активіста
28 липня 2020, 16:57
Коронавірус в гуртожитку КПІ: кількість хворих зросла, серед них - офіцери
28 липня 2020, 14:59
У Києві пограбували нардепа від "Слуги народу" і прокурора з ОГПУ - ЗМІ
28 липня 2020, 14:57
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »