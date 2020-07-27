На столичному Подолі в житловому будинку стався вибух

Ніхто з людей в результаті вибуху не постраждав

Ніхто з людей в результаті вибуху не постраждав

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 27 липня, на Подолі стався вибух у житловому будинку на Нижньому валу, 41. В результаті події пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та вибиті вікна.

Про це повідомляє УП, передає RegioNews. Стався вибух невідомого предмета десь на другому поверсі будинку. Ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Встановлюють усі обставини події", - йдеться в повідомленні. Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) КК України. Наголошується, що вибух прогримів близько 5 ранку в будинку № 41 на Нижньому валу. Нагадаємо, поліція посилила заходи безпеки у Києві.

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