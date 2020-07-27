09:51  27 липня
Коронавірус в Україні не спадає: за добу виявили 807 нових випадків
09:29  27 липня
У МВС пояснили, чому "луцького терориста" не знешкодили снайпери
09:11  27 липня
Підйом танкера Delfi: з судна стався черговий витік нафтопродуктів
UA | RU
UA | RU
27 липня 2020, 10:44 3

На столичному Подолі в житловому будинку стався вибух

27 липня 2020, 10:44 3
Читайте также на русском языке
Ніхто з людей в результаті вибуху не постраждав
Ніхто з людей в результаті вибуху не постраждав
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 27 липня, на Подолі стався вибух у житловому будинку на Нижньому валу, 41. В результаті події пошкоджено внутрішнє оздоблення будівлі та вибиті вікна.

Про це повідомляє УП, передає RegioNews.

Стався вибух невідомого предмета десь на другому поверсі будинку. Ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки. Встановлюють усі обставини події", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) КК України.

Наголошується, що вибух прогримів близько 5 ранку в будинку № 41 на Нижньому валу.

Нагадаємо, поліція посилила заходи безпеки у Києві.

Київ вибух поліція хуліганство техніка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »