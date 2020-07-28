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28 липня 2020, 14:57 8

У Києві пограбували нардепа від "Слуги народу" і прокурора з ОГПУ - ЗМІ

28 липня 2020, 14:57 8
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Квартири постраждалих розташовані у Дарницькому і Дніпровському районах столиці
Квартири постраждалих розташовані у Дарницькому і Дніпровському районах столиці
Фото: Дмитро Любота Facebook
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Злочинці залізли до квартир народного депутата Дмитра Люботи та одного із працівників офісу Генпрокурора, чиє ім`я не називають

Про це повідомляє Regionews з посиланням на телеграм-канал "Obozrevatel.ua".

Зокрема, злодії пограбували квартиру у Дарницькому районі, яку народний депутат Дмитро Любота знімав. Поки невідомо, що саме злодії винесли з квартири.

Сьогодні ж стало відомо, що у Дніпровському районі пограбували квартиру прокурора Офісу генерального прокурора. Збитки, нанесені чиновнику, уточнюються.

Нагадаємо, навесні в Одесі правоохоронці затримали мешканця Кропивницького, який разом із поплічниками наприкінці лютого відібрав у чоловіка $1 млн.

Офіс генпрокурора Київ Слуга народа крадіжка нардеп квартира
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