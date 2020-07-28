У Києві пограбували нардепа від "Слуги народу" і прокурора з ОГПУ - ЗМІ
Квартири постраждалих розташовані у Дарницькому і Дніпровському районах столиці
Квартири постраждалих розташовані у Дарницькому і Дніпровському районах столиці
Злочинці залізли до квартир народного депутата Дмитра Люботи та одного із працівників офісу Генпрокурора, чиє ім`я не називають
Про це повідомляє Regionews з посиланням на телеграм-канал "Obozrevatel.ua".
Зокрема, злодії пограбували квартиру у Дарницькому районі, яку народний депутат Дмитро Любота знімав. Поки невідомо, що саме злодії винесли з квартири.
Сьогодні ж стало відомо, що у Дніпровському районі пограбували квартиру прокурора Офісу генерального прокурора. Збитки, нанесені чиновнику, уточнюються.
Нагадаємо, навесні в Одесі правоохоронці затримали мешканця Кропивницького, який разом із поплічниками наприкінці лютого відібрав у чоловіка $1 млн.
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