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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
29 июля 2020, 11:30 10

СБУ задержала организаторов взрывов возле метро "Шулявская" и в доме на Подоле

29 июля 2020, 11:30 10
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Преступники требовали 500 тысяч долларов
Преступники требовали 500 тысяч долларов
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины заявила о задержании организаторов взрывов возле входа на станцию ​​метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле.

Об этом во время брифинга рассказали прокурор Киева Олег Кипер и начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает RegioNews.

После первого взрыва возле метро "Шулявская" преступники отправили письма с зашифрованным сообщением в виде QR-кода на адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ.

Они требовали перечислить 50 биткоинив приблизительной стоимостью 500 тысяч долларов на электронный кошелек, иначе взрывы будут продолжаться. Дело о терроризме было передано для расследования в СБУ.

Один из преступников попал в объектив камер видеонаблюдения, впоследствии вычислили его сообщника. Задержанные 1960 и 1961 годов рождения, один из них ранее судим за убийство.

По данным правоохранителей, злоумышленники использовали самодельные взрывные устройства, чтобы устроить взрыв у метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле в Киеве.

По месту жительства задержанных были обнаружены устройства и средства, которые использовались в изготовлении взрывного устройства. Им сообщили о подозрении в совершении террористического акта.

Напомним, 17 июля в Киеве произошел взрыв возле метро "Шулявская", от взрыва пострадал мужчина, его госпитализировали.

Через 10 дней, 27 июля на столичном Подоле в жилом доме произошел взрыв, никто из людей в результате взрыва не пострадал.

СБУ Киев теракт взрыв задержание
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