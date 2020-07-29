СБУ задержала организаторов взрывов возле метро "Шулявская" и в доме на Подоле

Преступники требовали 500 тысяч долларов

Преступники требовали 500 тысяч долларов

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о задержании организаторов взрывов возле входа на станцию ​​метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле.

Об этом во время брифинга рассказали прокурор Киева Олег Кипер и начальник столичной полиции Андрей Крищенко, передает RegioNews.

После первого взрыва возле метро "Шулявская" преступники отправили письма с зашифрованным сообщением в виде QR-кода на адрес СБУ, МВД, других государственных органов и СМИ.

Они требовали перечислить 50 биткоинив приблизительной стоимостью 500 тысяч долларов на электронный кошелек, иначе взрывы будут продолжаться. Дело о терроризме было передано для расследования в СБУ.

Один из преступников попал в объектив камер видеонаблюдения, впоследствии вычислили его сообщника. Задержанные 1960 и 1961 годов рождения, один из них ранее судим за убийство.

По данным правоохранителей, злоумышленники использовали самодельные взрывные устройства, чтобы устроить взрыв у метро "Шулявская" и в жилом доме на Подоле в Киеве.

По месту жительства задержанных были обнаружены устройства и средства, которые использовались в изготовлении взрывного устройства. Им сообщили о подозрении в совершении террористического акта.

Напомним, 17 июля в Киеве произошел взрыв возле метро "Шулявская", от взрыва пострадал мужчина, его госпитализировали.

Через 10 дней, 27 июля на столичном Подоле в жилом доме произошел взрыв, никто из людей в результате взрыва не пострадал.