У Києві стався вибух біля метро "Шулявська"

Від вибуху постраждав чоловік, його госпіталізували

Від вибуху постраждав чоловік, його госпіталізували

У Києві на проспекті Перемоги біля входу на станцію метро «Шулявська» стався вибух.

Про це заявили у ГУ Нацполіції Києва, пише RegioNews.

Повідомлення до поліції про подію надійшло о 20:10. Правоохоронці попередньо встановили, що вибух стався у сміттєвій урні. Внаслідок цього один чоловік отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. Особу потерпілого встановлюють.

На місці події працюють поліцейські, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб. Проводяться необхідні першочергові слідчі дії та встановлюються усі обставини скоєного. Задля безпеки вибухотехніки обстежили прилеглу територію: жодних підозрілих або небезпечних предметів не виявлено.

У Київському метрополітені зазначили, що вибух пошкодив вікна станції метро. Водночас метро працює у звичайному режимі, а станція "Шулявська" відкрита для пасажирів.

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