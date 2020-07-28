Парламентські партії отримали з бюджету понад 35 мільйонів гривень

Також НАЗК зупинило фінансування партії "Слуга народу"

Також НАЗК зупинило фінансування партії "Слуга народу"

Фото: flickr

У ІІІ кварталі 2020 року фінансування із бюджету на загальну суму 35,73 мільйона гривень отримали чотири парламентські партії.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

Зокрема, "Європейська Солідарність" отримала 6,6 мільйона гривень, "Голос" – 4,75 мільйона гривень, ОПЗЖ – 10,63 мільйона гривень, і "Батьківщина" – 6,67 мільйона гривень.

Додатково "Голосу" та "Євросолідарності" перерахували по 3,54 мільйона гривень за дотримання передбаченого законодавством гендерного принципу.

Також НАЗК призупинило державне фінансування партії "Слуга народу", оскільки політсила сама звернулася до них із таким проханням.

Таким чином, від липня і до кінця року партія не буде отримувати кошти, виділені з бюджету на забезпечення її статутної діяльності.

70,3 мільйона гривень, які вона мала отримати, перерахують до Фонду боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, дефіцит держбюджету у першому півріччі склав 18,8 мільярда гривень.