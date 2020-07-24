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24 липня 2020, 20:04 3

Дефіцит держбюджету у першому півріччі склав 18,8 мільярда гривень

24 липня 2020, 20:04 3
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Дефіцит бюджету утворився через невиконання плану доходів і перевиконання плану видатків
Дефіцит бюджету утворився через невиконання плану доходів і перевиконання плану видатків
Фото: Depositphotos
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Державний бюджет України за січень-червень виконано із дефіцитом 18,8 мільярда гривень

Про це повідомляє Державна казначейська служба України, пише RegioNews.

При цьому, доходи держбюджету за цей період досягли 519,39 млрд грн, а витрати - 536,9 млрд грн.

Запозичення за січень-червень становили майже 263 млрд грн.

Зовнішні запозичення становили 109,33 млрд грн, а погашення - 156,16 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Кабмін повністю розподілив кошти із "антикоронавірусного" Фонду.

Україна доходи бюджет звіт дефіцит казначейство
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