Дефіцит держбюджету у першому півріччі склав 18,8 мільярда гривень
Дефіцит бюджету утворився через невиконання плану доходів і перевиконання плану видатків
Дефіцит бюджету утворився через невиконання плану доходів і перевиконання плану видатків
Державний бюджет України за січень-червень виконано із дефіцитом 18,8 мільярда гривень
Про це повідомляє Державна казначейська служба України, пише RegioNews.
При цьому, доходи держбюджету за цей період досягли 519,39 млрд грн, а витрати - 536,9 млрд грн.
Зовнішні запозичення становили 109,33 млрд грн, а погашення - 156,16 млрд грн.
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