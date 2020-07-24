Дефіцит держбюджету у першому півріччі склав 18,8 мільярда гривень

Дефіцит бюджету утворився через невиконання плану доходів і перевиконання плану видатків

Дефіцит бюджету утворився через невиконання плану доходів і перевиконання плану видатків

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Про це повідомляє Державна казначейська служба України, пише RegioNews.

При цьому, доходи держбюджету за цей період досягли 519,39 млрд грн, а витрати - 536,9 млрд грн.

Запозичення за січень-червень становили майже 263 млрд грн.

Зовнішні запозичення становили 109,33 млрд грн, а погашення - 156,16 млрд грн.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Кабмін повністю розподілив кошти із "антикоронавірусного" Фонду.