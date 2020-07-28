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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 июля 2020, 16:21 7

Парламентские партии получили из бюджета более 35 млн гривен

28 июля 2020, 16:21 7
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Также НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа"
Также НАПК остановило финансирование партии "Слуга народа"
Фото: flickr
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В третьем квартале 2020 года финансирование из бюджета на общую сумму 35,73 миллиона гривен получили четыре парламентские партии.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

В частности, "Европейская Солидарность" получила 6,6 миллиона гривен, "Голос" - 4,75 миллиона гривен, ОПЗЖ - 10,63 миллиона гривен, и "Батькивщина" - 6,67 миллиона гривен.

Дополнительно "Голосу" и "Евросолидарности" перечислили по 3,54 миллиона гривен за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.

Также НАПК приостановило государственное финансирование партии "Слуга народа", поскольку политсила сама обратилась к ним с такой просьбой.

Таким образом, с июля и до конца года партия не будет получать средства, выделенные из бюджета на обеспечение уставной деятельности.

70,3 миллиона гривен, которые она должна была получить, перечислят в Фонд борьбы с коронавирусом.

Напомним, дефицит госбюджета в первом полугодии составил 18,8 миллиарда гривен.

финансирование партии Слуга народа бюджет Верховная Рада
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