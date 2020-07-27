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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
27 липня 2020, 14:36 7

Депутати від ОПЗЖ в липні пропустили половину голосувань Ради

27 липня 2020, 14:36 7
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Комітет виборців назвав депутатів, які найбільше ігнорували голосування парламенту
Фото: flickr
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У липні 2020 року антилідерами за участю в голосуваннях Верховної Ради стали депутати від фракції "Опозиційна платформа За життя". 

Про це повідомляє Комітет виборців України у Facebook, передає RegioNews.

Упродовж місяця вони взяли участь лише в 53% від усіх голосувань, тобто, пропустили кожне друге голосування Ради.

Серед депутатів ОПЗЖ, які майже не голосували в липні: Сергій Ларін (проголосував двічі, взяв участь 0,32% голосувань), Тарас Козак (0,32%), Вадим Рабінович (1%), Вадим Столар (1%), Юрій Бойко (3%), Сергій Льовочкін (4%), Юлія Льовочкіна (5%), Олександр Фельдман (8%), Ігор Абрамович (9%)”, - йдеться в повідомленні.

У Комітеті виборців додали, що дев’ять народних депутатів від ОПЗЖ пропустили 90% голосувань за місяць.

Також низькі показники участі у депутатів групи "За майбутнє”, в середньому один депутат цієї політсили взяв участь в 61% голосувань.

Депутати "Батьківщини” в середньому взяли участь в 71% голосувань, депутати "Голосу” – 72%. Дещо вищі результати в депутатів "Європейської солідарності” - 74% та групи "Довіра” - 75%.

Депутати "Слуги Народу" взяли участь в 85% голосувань Ради.

Головними прогульниками із монобільшості стали Олександр Дубінський, який взяв участь лише в 5% голосувань, Ігор Фріс – 11%, Анастасія Ляшенко – 29%, Сергій Нагорняк – 30% та Ольга Василевська-Смаглюк – 32%.

Нагадаємо, рейтинг президента Зеленського опустився до 30%, його діяльністю не задоволені понад половина опитаних.

ОПЗЖ Верховна Рада голосування статистика комітет виборці
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