В Раді хочуть звільнити міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Відставки міністра вимагає "Голос"

Відставки міністра вимагає "Голос"

Фото: Бессарабія Інформ

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт парламенту.

Відповідний проєкт постанови 27 липня було передано на розгляд керівництва Ради.

У партії "Голос" зазначають, що їхню ініціативу щодо відставки міністра підтримала майже чверть парламентарів.

Підписи під проєктом постанови про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова поставили 96 народних депутатів майже з усіх фракцій парламенту", - йдеться у повідомленні.

В партії зазначають, що Степанов на посаді міністра "продемонстрував непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність та професійну недбалість".

"Під його керівництвом МОЗ не спроможне ефективно протидіяти розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19: навіть костюми для медиків було закуплено за завищеними вдвічі цінами, а отримали вони їх із затримкою у кілька місяців", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, в політсилі стверджують, що через бездіяльність Степанова було зірвано процес закупівлі життєво необхідних ліків для всіх тяжко хворих українців.

У "Голосі" вважають, що все це є більш ніж вагомими підставами для звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що дві третини пацієнтів, які викликають "швидку допомогу", не отримують вчасно екстрену медичну допомогу, і лише у 17-18% випадках викликів машина вкладається у потрібний час приїзду.