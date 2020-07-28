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28 липня 2020, 09:29 11

В Раді хочуть звільнити міністра охорони здоров'я Максима Степанова

28 липня 2020, 09:29 11
Читайте также на русском языке
Відставки міністра вимагає "Голос"
Відставки міністра вимагає "Голос"
Фото: Бессарабія Інформ
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У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звільнення з посади міністра охорони здоров'я Максима Степанова. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт парламенту.

Відповідний проєкт постанови 27 липня було передано на розгляд керівництва Ради.

У партії "Голос" зазначають, що їхню ініціативу щодо відставки міністра підтримала майже чверть парламентарів.

Підписи під проєктом постанови про звільнення міністра охорони здоров’я Максима Степанова поставили 96 народних депутатів майже з усіх фракцій парламенту", - йдеться у повідомленні.

В партії зазначають, що Степанов на посаді міністра "продемонстрував непридатність до виконання посадових обов’язків, некомпетентність та професійну недбалість".

"Під його керівництвом МОЗ не спроможне ефективно протидіяти розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19: навіть костюми для медиків було закуплено за завищеними вдвічі цінами, а отримали вони їх із затримкою у кілька місяців", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, в політсилі стверджують, що через бездіяльність Степанова було зірвано процес закупівлі життєво необхідних ліків для всіх тяжко хворих українців.

У "Голосі" вважають, що все це є більш ніж вагомими підставами для звільнення Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що дві третини пацієнтів, які викликають "швидку допомогу", не отримують вчасно екстрену медичну допомогу, і лише у 17-18% випадках викликів машина вкладається у потрібний час приїзду.

МОЗ Максим Степанов ВР законопроєкт партія
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