Закон о легализации игорного бизнеса передали на подпись Зеленскому
Его уже подписал спикер парламента Дмитрий Разумков
Его уже подписал спикер парламента Дмитрий Разумков
28 июля проект закона о легализации игорного бизнеса был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.
Это последний этап прохождения законопроекта, вчера, 27 июля его одобрил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
21 июля депутаты отклонили три проекта постановлений, которые блокировали его подписание.
Напомним, 14 июля Верховная рада Украины легализовала игорный бизнес.
Того же дня Тимошенко и Новинский заблокировали подписание закона о легализации игорного бизнеса. 21 июля Рада разблокировала подписание закона об игорном бизнесе.
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