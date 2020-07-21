Керівник Чернівецької митниці, якого вимагав звільнити Зеленський, повернувся на посаду

Раніше Салагор подав позов до суду на ДФС, вимагаючи скасувати наказ про його звільнення

Раніше Салагор подав позов до суду на ДФС, вимагаючи скасувати наказ про його звільнення

Фото: Чернівецька митниця ДФС

Про це пише Regionews з посиалнням на molbuk.com.

Я зараз перебуваю на посаді начальника Чернівецької митниці ДФС", – повідомив він.



У квітні цього року Чернівецький окружний адміністративний суд повністю задовольнив адміністративний позов Салагора, а також скасував ряд висновків, згідно з якими його було звільнено з посади керівника Чернівецької митниці ДФС.



Нагадаємо, у липні 2019 року на нараді в Ужгороді президент Володимир Зеленський порадив Салагору написати заяву на звільнення. Проте замість звільнення з посади Микола Салагор пішов у щорічну відпустку. У відпустці він перебував з 10 липня по 9 вересня.



Пізніше Салагор пішов на лікарняний, а в грудні 2019 року його звільнили у зв'язку з негативною оцінкою його роботи.