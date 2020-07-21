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21 липня 2020, 14:54 34

Керівник Чернівецької митниці, якого вимагав звільнити Зеленський, повернувся на посаду

21 липня 2020, 14:54 34
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Раніше Салагор подав позов до суду на ДФС, вимагаючи скасувати наказ про його звільнення
Раніше Салагор подав позов до суду на ДФС, вимагаючи скасувати наказ про його звільнення
Фото: Чернівецька митниця ДФС
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Микола Салагор, якого раніше президент Володимир Зеленський вимагав звільнити, повернувся на посаду керівника Чернівецької митниці ДФС.

Про це пише Regionews з посиалнням на molbuk.com.

Я зараз перебуваю на посаді начальника Чернівецької митниці ДФС", – повідомив він.


У квітні цього року Чернівецький окружний адміністративний суд повністю задовольнив адміністративний позов Салагора, а також скасував ряд висновків, згідно з якими його було звільнено з посади керівника Чернівецької митниці ДФС.

Нагадаємо, у липні 2019 року на нараді в Ужгороді президент Володимир Зеленський порадив Салагору написати заяву на звільнення. Проте замість звільнення з посади Микола Салагор пішов у щорічну відпустку. У відпустці він перебував з 10 липня по 9 вересня.

Пізніше Салагор пішов на лікарняний, а в грудні 2019 року його звільнили у зв'язку з негативною оцінкою його роботи.

суд Володимир Зеленський митниця звільнення Чернівці ДФС посада Чернівецька область
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