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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 11:29 4

Шоумен Сергій Притула не виключає участі у виборах мера Києва

21 липня 2020, 11:29 4
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Він вважає, що це може бути вірогідним
Він вважає, що це може бути вірогідним
Фото: Facebook
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Український шоумен та телеведучий Сергій Притула не заперечує можливість своєї участі в якості кандидата від партії "Голос" на виборах мера Києва.

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу "ICTV", передає RegioNews.

Притула Зазначив, що вже обговорював із керівництвом партії "Голос" виборчі перегони за крісло мера Києва. Він досі бере активну участь у житті партії, так як є членом її політради.

За словами шоумена, він розглядає варіант початку політичної кар’єри із перемоги на виборах мера Києва.

Але для того, щоб я сказав своє остаточне "так", мені потрібно кілька речей, які повинні бути гарантовані на березі, саме тими людьми, з яким я спілкуюся в політичній царині. Якщо я відчую, що маю на кого опертися, я знаю на кого, тоді це може бути вірогідним", – сказав Сергій Притула.

Нагадаємо, у партії "Голос" розглядають 2 кандидатури на посаду мера Києв, остаточно із кандидатом у партії обіцяють визначитися в серпні.

Київ Голос КМДА Місцеві вибори Сергій Притула
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