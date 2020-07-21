Шоумен Сергій Притула не виключає участі у виборах мера Києва

Він вважає, що це може бути вірогідним

Він вважає, що це може бути вірогідним

Фото: Facebook

Український шоумен та телеведучий Сергій Притула не заперечує можливість своєї участі в якості кандидата від партії "Голос" на виборах мера Києва.

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу "ICTV", передає RegioNews.

Притула Зазначив, що вже обговорював із керівництвом партії "Голос" виборчі перегони за крісло мера Києва. Він досі бере активну участь у житті партії, так як є членом її політради.

За словами шоумена, він розглядає варіант початку політичної кар’єри із перемоги на виборах мера Києва.

Але для того, щоб я сказав своє остаточне "так", мені потрібно кілька речей, які повинні бути гарантовані на березі, саме тими людьми, з яким я спілкуюся в політичній царині. Якщо я відчую, що маю на кого опертися, я знаю на кого, тоді це може бути вірогідним", – сказав Сергій Притула.

Нагадаємо, у партії "Голос" розглядають 2 кандидатури на посаду мера Києв, остаточно із кандидатом у партії обіцяють визначитися в серпні.