У Києві невідомі підірвали банкомат та викрали з нього гроші
Вночі 21 липня у Подільському районі Києва невідомі підірвали банкомат і забрали касети з готівкою.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.
Відомо, що зловмисників було троє, вони підірвали банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського.
Поліцейські опитали свідків, вилучили відео з камер спостереження і займаються його вивченням.
Правопорушники за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима та втекли. Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасаду будівлі, сума збитків встановлюється", - йдеться в повідомленні.
Поліція відкрила справу за фактом навмисного знищення або пошкодження майна і крадіжки. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.
Нагадаємо, 20 липня у Вінницькій області вдруге за місяць підірвали і пограбували банкомат.