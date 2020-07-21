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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 10:49 6

У Києві невідомі підірвали банкомат та викрали з нього гроші

21 липня 2020, 10:49 6
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Фото: Нацполіція
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Вночі 21 липня у Подільському районі Києва невідомі підірвали банкомат і забрали касети з готівкою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Відомо, що зловмисників було троє, вони підірвали банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського.

Поліцейські опитали свідків, вилучили відео з камер спостереження і займаються його вивченням.

Правопорушники за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима та втекли. Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасаду будівлі, сума збитків встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила справу за фактом навмисного знищення або пошкодження майна і крадіжки. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 20 липня у Вінницькій області вдруге за місяць підірвали і пограбували банкомат.

кримінал Київ розслідування вибух поліція банкомат
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