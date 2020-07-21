У Києві невідомі підірвали банкомат та викрали з нього гроші

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу

Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу

Фото: Нацполіція

Вночі 21 липня у Подільському районі Києва невідомі підірвали банкомат і забрали касети з готівкою.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Відомо, що зловмисників було троє, вони підірвали банкомат біля продуктового магазину на вулиці Виговського.

Поліцейські опитали свідків, вилучили відео з камер спостереження і займаються його вивченням.

Правопорушники за допомогою газоповітряної суміші підірвали банкомат, звідти забрали касети з грошима та втекли. Внаслідок вибуху пошкоджено внутрішнє та зовнішнє оздоблення фасаду будівлі, сума збитків встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила справу за фактом навмисного знищення або пошкодження майна і крадіжки. Злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, 20 липня у Вінницькій області вдруге за місяць підірвали і пограбували банкомат.