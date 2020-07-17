У партії "Голос" розглядають 2 кандидатури на посаду мера Києва

Остаточно із кандидатом у партії обіцяють визначитися в серпні

Остаточно із кандидатом у партії обіцяють визначитися в серпні

Фото: Facebook

У партії "Голос" є дві кандидатури, які можуть балотуватися на посаду міського голови Києва під час місцевих виборів.

Про це розповіла глава партії Кіра Рудик агентству "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

На пост київського мера у нас дві кандидатури", - сказала Рудик.

Вона не стала назвати прізвища можливих кандидатів, і додала, що остаточне рішення щодо кандидатів в мери Києва партія прийме на з'їзді в середині серпня.

Ми розраховуємо активно взяти участь у виборах в Києві, в Західній Україні, і в деяких містах Східної та Південної України", - сказала вона.

Рудик нагадала, що сьогодні фракція "Голос" перейшла в опозицію до влади, і пояснила причини такого рішення.

Якщо раніше ми готові були підтримувати якісь ініціативи влади, які ми вважали правильними, до яких приєднувалися, витрачали велику кількість своєї енергії, щоб поліпшити їх, то тепер ми розуміємо, що шансів у цієї влади немає", - сказала Рудик.

Нагадаємо, 17 липня фракція "Голос" заявила про перехід в опозицію до діючої влади та про розчарування у її політиці.