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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 июля 2020, 11:29 4

Шоумен Сергей Притула не исключает участия в выборах мэра Киева

21 июля 2020, 11:29 4
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Он считает, что это может быть вероятным
Он считает, что это может быть вероятным
Фото: Facebook
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Украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула не исключает возможности своего участия в качестве кандидата от партии "Голос" на выборах мэра Киева.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "ICTV", передает RegioNews.

Притула отметил, что уже обсуждал с руководством партии "Голос" избирательную гонку за кресло мэра Киева. Он до сих пор активно участвует в жизни партии, так как является членом ее политсовета.

По словам шоумена, он рассматривает вариант начала политической карьеры с победы на выборах мэра Киева.

Но для того, чтобы я сказал свое окончательное "да", мне нужно несколько вещей, которые должны быть гарантированы на берегу, именно теми людьми, с которым я общаюсь в политической сфере. Если я почувствую, что имею на кого опереться, я знаю на кого, тогда это может быть вероятным", - сказал Сергей Притула.

Напомним, в партии "Голос" рассматривают 2 кандидатуры на должность мэра Киева, окончательно с кандидатом в партии обещают определиться в августе.

Киев Голос КГГА Местные выборы Сергей Притула
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