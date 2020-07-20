Поліція з`ясувала причини вибуху в кафе в Києві

У сумці під столом вибухнула салютна установка

У сумці під столом вибухнула салютна установка

Про це повідомили у ГУ Нацполіції України, пише RegioNews.

Як відомо, сьогодні о 15:40 на спецлінію 102 надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух.

На час перевірки та роботи спеціалістів вибухотехнічної служби поліцейські евакуювали персонал кафе та відвідувачів закладів, прилеглих до місця події.

Попередньо встановлено, що у сумці вибухнула салютна установка.

Зібрані відомості за цим фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини цієї події.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в одному із кафе Києва вибухнула сумка, залишена під столом