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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
21 липня 2020, 10:34 4

У Зеленського порахували, скільки обіцянок він виконав за рік президентства

21 липня 2020, 10:34 4
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Загалом Зеленський дав 511 передвиборчих і програмних обіцянок
Загалом Зеленський дав 511 передвиборчих і програмних обіцянок
Фото: скріншот відео
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Президент Володимир Зеленський та його команда за перший рік роботи виконали близько 20% передвиборчих обіцянок.

Про в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив представник Зеленського у парламенті Руслан Стефанчук, передає RegioNews.

Він зазначив, що при розрахунку брали за основу п’ятирічну програму Зеленського і обіцянки, які він озвучував.

Близько 20% тих обіцянок, які він зробив – це питання зняття недоторканості, відповідальності за кнопкодавство тощо – він вже виконав", - сказав Стефінчук.

На його думку, "за перший рік 20% - це непоганий показник". Він додав, що далі команда Зеленського планує втілювати "складніші справи".

Це питання системних перетворень, питання економічних реформ. І тут у нас уже є готові напрацьовані відповіді. Як вони будуть просуватися – подивимося. Але і у президента, і у Ради є наміри, щоб це втілилося", - уточнив Стефанчук.

Нагадаємо, НАЗК перевірить декларації Порошенка, Зеленського та цілого ряду чиновників.

Володимир Зеленський Верховна Рада президент Програма Руслан Стефанчук
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