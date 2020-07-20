Дмитро Разумков оцінив роботу парламенту за рік "на четвірку"

За неповний рік роботи Рада ухвалила понад 140 законів конституційною більшістю

За неповний рік роботи Рада ухвалила понад 140 законів конституційною більшістю

Фото: УП

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оцінює роботу парламенту нинішнього скликання за останній рік на “четвірку” на 5-бальною системою.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції, повідомляє Regionews з посиланням на "Укрінформ".

Я думаю - на "четвірку”. Бо сказати, що працювали на "відмінно”, це буде неправда, а сказати, що працювали погано, - теж неправда. А "четвірка” за 5-бальною системою - це якраз та оцінка, яка дає можливість рухатись вперед і розвиватись і в подальшому досягати оцінки "відмінно", - підкреслив Разумков.

За його словами, за неповний рік роботи Верховна Рада ухвалила понад 140 законів конституційною більшістю, тобто більш як 300 голосами.

Я можу помилятися в цифрах, але за один неповний рік роботи Верховної Ради цього скликання більш як 300 голосами було прийнято 143 закони. Для порівняння - VIII скликання за всю свою каденцію, за різними оцінками, потрібно перерахувати, прийняло близько 30 законів, а тут 143 за неповний рік", - сказав Разумков.

За його словами, в цьому заслуга не лише монобільшості, а всього складу Ради.

Колись з монобільшістю голосували депутати від "Опозиційної платформи -за життя", колись – "Євросолідарність" і "Голос", а колись "Батьківщина", - сказав керівник парламенту, зазначивши, що оцінює таке спільне голосування різних політичних сил надзвичайно позитивно.

При цьому він зауважив, що монобільшість попри деякі заяви опонентів є і продовжує працювати. Свідченням цьому є останні голосування за голів НБУ і АМКУ, де було достатньо голосів від "Слуги народу".

НАгадаємо, сьогодні Комітет виборців України заявив, що у Верховній Раді фактично немає монобільшості .