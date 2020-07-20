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20 липня 2020, 19:00

Дмитро Разумков оцінив роботу парламенту за рік "на четвірку"

20 липня 2020, 19:00
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За неповний рік роботи Рада ухвалила понад 140 законів конституційною більшістю
За неповний рік роботи Рада ухвалила понад 140 законів конституційною більшістю
Фото: УП
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оцінює роботу парламенту нинішнього скликання за останній рік на “четвірку” на 5-бальною системою.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції, повідомляє Regionews з посиланням на "Укрінформ".

Я думаю - на "четвірку”. Бо сказати, що працювали на "відмінно”, це буде неправда, а сказати, що працювали погано, - теж неправда. А "четвірка” за 5-бальною системою - це якраз та оцінка, яка дає можливість рухатись вперед і розвиватись і в подальшому досягати оцінки "відмінно", - підкреслив Разумков.

За його словами, за неповний рік роботи Верховна Рада ухвалила понад 140 законів конституційною більшістю, тобто більш як 300 голосами.

Я можу помилятися в цифрах, але за один неповний рік роботи Верховної Ради цього скликання більш як 300 голосами було прийнято 143 закони. Для порівняння - VIII скликання за всю свою каденцію, за різними оцінками, потрібно перерахувати, прийняло близько 30 законів, а тут 143 за неповний рік", - сказав Разумков.

За його словами, в цьому заслуга не лише монобільшості, а всього складу Ради.

Колись з монобільшістю голосували депутати від "Опозиційної платформи -за життя", колись – "Євросолідарність" і "Голос", а колись "Батьківщина", - сказав керівник парламенту, зазначивши, що оцінює таке спільне голосування різних політичних сил надзвичайно позитивно.

При цьому він зауважив, що монобільшість попри деякі заяви опонентів є і продовжує працювати. Свідченням цьому є останні голосування за голів НБУ і АМКУ, де було достатньо голосів від "Слуги народу".

НАгадаємо, сьогодні Комітет виборців України заявив, що у Верховній Раді фактично немає монобільшості .

закон спікер Верховна Рада робота голосування Дмитро Разумков парламент
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