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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 липня 2020, 18:26 3

Рада може звільнити чиновників Офісу президента від подання декларацій

20 липня 2020, 18:26 3
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Депутати можуть полегшити приховування майна декларантів
Депутати можуть полегшити приховування майна декларантів
Фото: flickr
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Під час позачергового засідання 21 липня Верховна Рада планує розглянути у другому читанні проект закону №3355-1, який вносить зміни у перелік чиновників, на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції".

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Законопроектом хочуть внести зміни до закону "Про запобігання корупції" у частині положень, котрі визначають, на яких посадовців поширюється його дія цього закону.

Як пише видання "Українська правда", у разі ухвалення закону чиновники, що працюють в Офісі президента на громадських засадах, зможуть не декларувати свої статки.

Також цей законопроєкт дозволить уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, що не проживають з декларантом.

Нагадаємо, НАЗК перевірить декларації Порошенка, Зеленського та цілого ряду чиновників.

Офіс президента закон НАЗК Верховна Рада декларацїї корупція
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