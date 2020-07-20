Рада може звільнити чиновників Офісу президента від подання декларацій

Депутати можуть полегшити приховування майна декларантів

Депутати можуть полегшити приховування майна декларантів

Фото: flickr

Під час позачергового засідання 21 липня Верховна Рада планує розглянути у другому читанні проект закону №3355-1, який вносить зміни у перелік чиновників, на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції".

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Законопроектом хочуть внести зміни до закону "Про запобігання корупції" у частині положень, котрі визначають, на яких посадовців поширюється його дія цього закону.

Як пише видання "Українська правда", у разі ухвалення закону чиновники, що працюють в Офісі президента на громадських засадах, зможуть не декларувати свої статки.

Також цей законопроєкт дозволить уникати декларування майна чиновниками, якщо воно записане на неповнолітніх дітей, що не проживають з декларантом.

Нагадаємо, НАЗК перевірить декларації Порошенка, Зеленського та цілого ряду чиновників.