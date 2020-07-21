"Шкоди здоров'ю немає": Зеленський відповів на петицію про заборону впровадження мережі 5G

В Україні в цьому році 5G не будуть впроваджувати

В Україні в цьому році 5G не будуть впроваджувати

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою заборони в Україні мережі 5G і заявив, що стандарт зв'язку 5G не несе шкоди людському здоров'ю при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот.

Про це йдеться у відповіді президента України Володимира Зеленського на петицію №22/092038-еп з вимогою заборонити 5G в Україні, передає RegioNews. На момент появи COVID-19 більшість країн не мало і в даний час не мають мереж 5G. Отже, вони навіть теоретично не могли сприяти поширенню COVID-19. Необхідно відзначити, що 5G є технологічним розвитком попередніх стандартів", - йдеться у відповіді президента. Він зазначив, що при виконанні рекомендацій щодо допустимого рівня електромагнітного випромінювання для радіочастот 5G не несе шкоди людському здоров'ю. Зеленський також додав, що, за інформацією ВООЗ, після багатьох проведених досліджень не було виявлено шкідливого впливу на здоров'я бездротових радіотехнологій, в тому числі від 2G, 3G, 4G і 5G. Раніше повідомлялося, що на сайті президента набрані необхідні 25 тисяч голосів під петицією про відставку Володимира Зеленського з посади президента.

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