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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 июля 2020, 10:34 5

В Зеленского посчитали, сколько обещаний он выполнил за год президентства

21 июля 2020, 10:34 5
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В целом Зеленский дал 511 предвыборных и программных обещаний
В целом Зеленский дал 511 предвыборных и программных обещаний
Фото: скриншот видео
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Президент Владимир Зеленский и его команда за первый год работы выполнили около 20% предвыборных обещаний.

О в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

Он отметил, что при расчете брали за основу пятилетнюю программу Зеленского и обещания, которые он озвучивал.

Около 20% тех обещаний, которые он сделал - это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство т.д. - он уже выполнил", - сказал Стефинчук.

По его мнению, "за первый год 20% - это неплохой показатель". Он добавил, что дальше команда Зеленского планирует воплощать "сложные дела".

Этот вопрос системных преобразований, вопросы экономических реформ. И здесь у нас уже есть готовые наработанные ответы. Как они будут продвигаться - посмотрим. Но и у президента, и у Рады есть намерения, чтобы это воплотилось", - уточнил Стефанчук.

Напомним, НАПК проверит декларации Порошенко, Зеленского и целого ряда чиновников.

Владимир Зеленский Верховная Рада президент Программа Руслан Стефанчук
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