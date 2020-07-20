Зеленського та Авакова можуть допитати у справі Шеремета

Також захист планує викликати на допит Антона Геращенка

Також захист планує викликати на допит Антона Геращенка

Фото: Корупція Інфо

Президента Володимира Зеленського та главу МВС Арсена Авакова можуть допитати у якості свідків на суді у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета

Про це повідомив адвокат Безпалий Тарас, пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Адвокат розповів, що захист вже виробляє свою стратегію, оскільки справа Шеремета готується для передачі в суд для розгляду по суті.

В якості свідків ми будемо викликати для допиту в суді пана Зеленського, пана Авакова, колишніх генпрокурорів Рябошапку і Луценка. Також обов'язково викличемо на допит як свідка пана (заступник голови МВС, — ред.) Антона Геращенка", — повідомив Беспалий.

Беспалий пояснив, що раніше Зеленський і Аваков публічно демонстрували детальну інформованість про нюанси справи Шеремета, хоча за законодавством не мають доступу до матеріалів справи.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на наступні два місяці підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко.

Також Міністерстві внутрішніх справ заявили, що підозрювана в організації вбивства Павла Шеремета Яна Дугарь не має безспірного алібі.