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17 липня 2020, 09:29

Фігурантам справи щодо вбивства Шеремета продовжили арешт

17 липня 2020, 09:29
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Підозрювані пробудуть під вартою ще два місяці
Підозрювані пробудуть під вартою ще два місяці
Фото: з відкритих джерел
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Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою на наступні два місяці підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка і Юлію Кузьменко.

Про це повідомляє Regionews за результатами засідання суду.

Так, сторона звинувачення клопотала про продовження запобіжного заходу ще на 2 місяці, а суд, під час засідання в ніч на 17 липня, підтримав це клопотання.

Крім того, суд оголосив перерву у розгляді клопотання про обмеження термінів для ознайомлення з матеріалами справи до 14:50 17 липня.

Прокуратура просить дати захисникам і підозрюваним 10 днів на ознайомлення з матеріалами.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув в результаті вибуху автомобіля 20 липня 2016 року в Києві.

У грудні 2019 року правоохоронці затримали за підозрою у вбивстві Павла Шеремета трьох осіб - лікаря і волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь і ветерана АТО Андрія Антоненка.

Раніше повідомлялося, що у Міністерстві внутрішніх справ вважають, що на мотив вбивства журналіста Павла Шеремета могла вплинути його поїздка в Росію: за даними слідства, за місяць до вбивства журналіст виїжджав на територію країни-агресора.

Справа Шеремета Павло Шеремет убивство суд адвокат
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