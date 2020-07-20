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20 июля 2020, 16:59 11

Зеленского и Авакова могут допросить по делу Шеремета

20 июля 2020, 16:59 11
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Фото: Коррупция Инфо
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Президента Владимира Зеленского и главу МВД Арсена Авакова могут допросить в качестве свидетелей на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщил адвокат Тарас Беспалый, пишет RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Адвокат рассказал, что защита уже вырабатывает свою стратегию, поскольку дело Шеремета готовится для передачи в суд для рассмотрения по существу.

В качестве свидетелей мы будем вызывать для допроса в суде господина Зеленского, господина Авакова, бывших генпрокуроров Рябошапку и Луценко. Также обязательно вызовем на допрос как свидетеля господина (замглавы МВД, — ред.) Антона Геращенко", — сообщил Беспалый.

Беспалый объяснил, что ранее Зеленский и Аваков публично демонстрировали подробную информированность о нюансах дела Шеремета, хотя по законодательству не имеют доступа к материалам дела.

Напомним, Печерский районный суд города Киева оставил под стражей на следующие два месяца подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

Также в Министерстве внутренних дел заявили, что подозреваемая в организации убийства Павла Шеремета Яна Дугарь не имеет бесспорного алиби.

суд Владимир Зеленский Арсен Аваков министр Павел Шеремет Руслан Рябошапка МВД президент допрос Юрий Луценко Антон Геращенко
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