Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника УДО
Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави
Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави
Президент України Володимир Зеленський призначив екскерівника Апарату Верховної Ради В'ячеслава Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони України.
Відповідний указ №283/2020 вже опублікований на сайті глави держави, повідомляє RegioNews.
Призначити Штучного В'ячеслава Васильовича першим заступником начальника Управління державної охорони України", - йдеться в указі.
Також президент відповідним указом звільнив Ігоря Піскуна з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України і призначив його заступником указом №282/2020.
Раніше повідомлялося, що керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний написав заяву на звільнення.
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