Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника УДО

Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави

Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави

Фото: з відкритих джерел

Відповідний указ №283/2020 вже опублікований на сайті глави держави, повідомляє RegioNews.

Призначити Штучного В'ячеслава Васильовича першим заступником начальника Управління державної охорони України", - йдеться в указі.

Також президент відповідним указом звільнив Ігоря Піскуна з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України і призначив його заступником указом №282/2020.

Раніше повідомлялося, що керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний написав заяву на звільнення.