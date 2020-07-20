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20 липня 2020, 14:16 5

Зеленський призначив Штучного першим заступником начальника УДО

20 липня 2020, 14:16 5
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Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави
Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський призначив екскерівника Апарату Верховної Ради В'ячеслава Штучного першим заступником начальника Управління державної охорони України.

Відповідний указ №283/2020 вже опублікований на сайті глави держави, повідомляє RegioNews.

Призначити Штучного В'ячеслава Васильовича першим заступником начальника Управління державної охорони України", - йдеться в указі.

Також президент відповідним указом звільнив Ігоря Піскуна з посади першого заступника начальника Управління державної охорони України і призначив його заступником указом №282/2020.

Раніше повідомлялося, що керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний написав заяву на звільнення.

Україна ВР президент посада охорона
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