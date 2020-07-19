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19 липня 2020, 13:30 1

Старший син Кличка зібрався в мери Києва

19 липня 2020, 13:30 1
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Таким чином син привітав батька з Днем народження
Таким чином син привітав батька з Днем народження
Фото: Віталій Кличко Facebook
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Сьогодні, 19 липня, мер Києва Віталій Кличко святкує день народження – йому виповнилося 49 років. Незвичний подарунок йому зробив старший син Єгор – сказав, що йде в мери Києва.

Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши спільне фото з сином, повідомляє RegioNews.

Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно”, – написав Кличко.

Старший син Єгор зробив мені подарунок на День народження. Сказав, що йде в мери Києва! Благословив його, звичайно :)))

Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 19 липня 2020 р.

Нагадаємо,Кличко з великим відривом випереджає кандидатів у мери Києва - опитування.

вибори Київ мер Кличко Віталій діти день народження
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