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19 июля 2020, 18:07 11

Николай Тищенко не исключает, что может баллотироваться на пост мэра Одессы

19 июля 2020, 18:07 11
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Это случится, если соответсвующее решение примет президент Владимир Зеленский
Это случится, если соответсвующее решение примет президент Владимир Зеленский
Фото: Liga.net
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Проиграв праймериз на пост городского главы Киева, "слуга народа" решил присмотреться к креслу мэра Одессы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Рубрика".

Как пишет "Рубрика", в разговоре с журналистами издания Тищенко сказал, что готов балотироваться в мэры Одессы, если такое решение примет Владимир Зеленский. По словам нардепа, он — человек команды президента, поэтому будет работать там, где это максимально важно для партии власти.

Пока еще не знаю о новых креативных стратегиях Владимира Александровича. Но, он президент и ему виднее... Будет принято решение об Одессе, буду работать в Одессе. Кстати, это мой любимый город номер 2. У меня прабабушка жила на Молдаванке (микрорайон Одессы. — ред.). Стадион, так стадион", — заявил Тищенко.

Напомним,16 июля на внутрифракционных праймериз в "Слуге народа" на должность кандидата в мэры Киева Николай Тищенко занял третье место, уступил Александру Дубинскому и будущей кандидатке в мэры столицы Ирине Верещук.

выборы Владимир Зеленский Одесса Слуга народа мэр Николай Тищенко
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