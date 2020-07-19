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"Слуги народу" працюють над законом про опозицію - Третьякова
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19 липня 2020, 14:04 5

"Слуги народу" працюють над законом про опозицію - Третьякова

19 липня 2020, 14:04 5
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Фото з відкритих джерел
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Нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що народні обранці працюють над так званим законом про опозицію.

Про це нардеп від "Слуги народу" Галина Третьякова сказала в інтерв'ю "Громадському", повідомляє RegioNews.

Однією з нагальних потреб сьогодні є підготовка закону, його готують наразі в групах, кажуть, що це закон про опозицію. Насправді парламент потребує змін не тільки в опозиції, а і в коаліції, – зауважила Третьякова.

Вона додала, що у законі потрібно розписати, як працює коаліція, а не тільки, в який спосіб опозиція може просувати свої ідеї.

На її думку, має формуватися велика "організаційна частина" коаліційної угоди, в якій буде розписано, яким чином політичні сили домовляються працювати у Раді. Третьякова впевнена, що це допоможе налагодити співпрацю між депутатами та уникнути бійок і негативних явищ у парламенті. Вона назвала це "великою парламентською реформою", яка ще не виписана.

Нагадаємо, сьогодні також стало відомо, що Фракція "Слуга народу" створить партійний кодекс етики .

закон Слуга народа опозиція законопроєкт парламент Галина Третьякова
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