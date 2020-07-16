Рада проголосувала за внесення змін до Виборчого кодексу

Депутати прописали поняття підкупу і заборонили продуктові набори від кандидатів

Депутати прописали поняття підкупу і заборонили продуктові набори від кандидатів

Фото: flickr

Верховна рада проголосувала у другому читанні за проект закону №3485, який вносить ряд змін до Виборчого кодексу напередодні місцевих виборів в Україні.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За документ проголосували 308 народних депутатів.

Відтепер запроваджується виборча квота у розмірі 25%. Це означає, що кандидати в депутати, за яких проголосували 25 % виборців або більше, розміщуються після першого номера списку за зменшенням відсотків голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати.

Першим у списку відповідної партії розміщують кандидата, включеного до такого списку під першим номером.

Без змін було залишено попередній варіант бюлетеня, який отримають виборці на дільницях. У ньому передбачена можливість голосування за партію та окремого кандидата.

Також закон заборонив будь-який підкуп виборців. Під це визначення підпадає надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, товарів.

Сюди також відноситься надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів.

Пропонується цифровізація виборчого процесу. Тепер штаби зможуть онлайн подавати документи, реєструвати кандидатів, довірених осіб, спостерігачів. З'явиться можливість використання електронного підрахунку голосів.

Нагадаємо, 15 липня Рада проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня.