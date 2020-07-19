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19 июля 2020, 12:36

НБУ установил порядок открытия и закрытия избирательных фондов

19 июля 2020, 12:36
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Соответствующее постановление Нацбанка вступит в силу 5 сентября
Соответствующее постановление Нацбанка вступит в силу 5 сентября
Фото из открытых источников
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Национальный банк Украины во исполнение требований Избирательного кодекса Украины урегулировал ряд вопросов о порядке открытия и закрытия счетов избирательных фондов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, Центробанк определил следующее:

  • порядок открытия и закрытия счетов избирательных фондов;

  • обязал банки сообщать: Центральную избирательную комиссию и Национальное агентство по предупреждению коррупции об открытии счета избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины, политической партии и его реквизиты;

  • региональное или территориальное представительство Центральной избирательной комиссии и Национальное агентство по предупреждению коррупции об открытии текущего счета собственного избирательного фонда кандидата в народные депутаты и его реквизиты;

  • территориальную избирательную комиссию об открытии счета избирательного фонда организации партии, кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты села, поселка и его реквизиты.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 15 июля 2020 № 102 "Об утверждении Порядка открытия и закрытия счетов избирательных фондов" (далее — Постановление), который вступает в силу 5 сентября 2020.

Напомним, 16 июля Рада проголосовала за внесение изменений в Избирательный кодекс.

Также 3 июля Рада утвердила бюллетень для голосования на местных выборах.

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