В партии "Голос" рассматривают 2 кандидатуры на должность мэра Киева
В партии "Голос" есть две кандидатуры, которые могут баллотироваться на пост городского головы Киева во время местных выборов.
Об этом рассказала глава партии Кира Рудик агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.
На пост киевского мэра у нас две кандидатуры", - сказала Рудык.
Она не стала назвать фамилии возможных кандидатов, и добавила, что окончательное решение по кандидатам в мэры Киева партия примет на съезде в середине августа.
Мы рассчитываем активно принять участие в выборах в Киеве, в Западной Украине, и в некоторых городах Восточной и Южной Украины", - сказала она.
Рудык напомнила, что сегодня фракция "Голос" перешла в оппозицию к власти, и объяснила причины такого решения.
Если раньше мы готовы были поддерживать какие-то инициативы власти, которые мы считали правильными, к которым присоединялись, тратили большое количество своей энергии, чтобы улучшить их, то теперь мы понимаем, что шансов у этой власти нет", - сказала Рудык.
Напомним, 17 июля фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию к действующей власти и про разочарование в ее политике.