В партии "Голос" рассматривают 2 кандидатуры на должность мэра Киева

Окончательно с кандидатом в партии обещают определиться в августе

Окончательно с кандидатом в партии обещают определиться в августе

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В партии "Голос" есть две кандидатуры, которые могут баллотироваться на пост городского головы Киева во время местных выборов.

Об этом рассказала глава партии Кира Рудик агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

На пост киевского мэра у нас две кандидатуры", - сказала Рудык.

Она не стала назвать фамилии возможных кандидатов, и добавила, что окончательное решение по кандидатам в мэры Киева партия примет на съезде в середине августа.

Мы рассчитываем активно принять участие в выборах в Киеве, в Западной Украине, и в некоторых городах Восточной и Южной Украины", - сказала она.

Рудык напомнила, что сегодня фракция "Голос" перешла в оппозицию к власти, и объяснила причины такого решения.

Если раньше мы готовы были поддерживать какие-то инициативы власти, которые мы считали правильными, к которым присоединялись, тратили большое количество своей энергии, чтобы улучшить их, то теперь мы понимаем, что шансов у этой власти нет", - сказала Рудык.

Напомним, 17 июля фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию к действующей власти и про разочарование в ее политике.