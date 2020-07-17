18:08  17 июля
Верховный суд отстранил Алексея Каспрука с должности мэра Черновцов
16:47  17 июля
Шмыгаль провел совещание из-за загрязнения мусором пограничных рек
08:19  17 июля
Ситуация на Донбассе: за сутки ранили четверых украинских военных
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
17 июля 2020, 15:49 7

В партии "Голос" рассматривают 2 кандидатуры на должность мэра Киева

17 июля 2020, 15:49 7
Читайте також українською мовою
Окончательно с кандидатом в партии обещают определиться в августе
Окончательно с кандидатом в партии обещают определиться в августе
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

В партии "Голос" есть две кандидатуры, которые могут баллотироваться на пост городского головы Киева во время местных выборов.

Об этом рассказала глава партии Кира Рудик агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

На пост киевского мэра у нас две кандидатуры", - сказала Рудык.

Она не стала назвать фамилии возможных кандидатов, и добавила, что окончательное решение по кандидатам в мэры Киева партия примет на съезде в середине августа.

Мы рассчитываем активно принять участие в выборах в Киеве, в Западной Украине, и в некоторых городах Восточной и Южной Украины", - сказала она.

Рудык напомнила, что сегодня фракция "Голос" перешла в оппозицию к власти, и объяснила причины такого решения.

Если раньше мы готовы были поддерживать какие-то инициативы власти, которые мы считали правильными, к которым присоединялись, тратили большое количество своей энергии, чтобы улучшить их, то теперь мы понимаем, что шансов у этой власти нет", - сказала Рудык.

Напомним, 17 июля фракция "Голос" заявила о переходе в оппозицию к действующей власти и про разочарование в ее политике.

голосование Местные выборы Киев Кандидат партия Кира Рудик
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Советник Кличко Бахматов написал заявление об увольнении
17 июля 2020, 15:17
Рада сегодня не будет рассматривать языковой закон Бужанского
17 июля 2020, 14:26
Рада проголосовала за существенное уменьшение районов в Украине
17 июля 2020, 13:39
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
Все видео »
Кум Катеринчука и фронтмен ТИКа. Кто стоит за новой "Партией винничан”
Депутаты донецкого облсовета и екс-помощник Богатыревой, или Кто контролирует автовокзалы Николаевской области
Все публикации »
Геннадий Москаль
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Все блоги »