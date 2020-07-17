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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 липня 2020, 13:39 14

Рада проголосувала за суттєве зменшення районів в Україні

17 липня 2020, 13:39 14
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Депутати прийняли постанову про утворення та ліквідацію районів
Депутати прийняли постанову про утворення та ліквідацію районів
Фото: flickr
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17 липня Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650, згідно із якою, в Україні скорочується кількість районів до 138.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За це рішення проголосували 238 народних депутатів.

Таким чином, в Україні набуває чинності новий адміністративно-територіальний устрій, попередні 490 районів депутати ліквідували.

Згідно із текстом постанови, межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.

У ліквідованих районах не будуть проводитися вибори депутатів районних рад, повноваження депутатів районних рад припиняються після місцевих виборів.

Також ЦВК має забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів з врахуванням новоутворених районів.

Нагадаємо, комітет вніс зміни до Постанови про укрупнення районів та рекомендував ВР до прийняття.

Верховна Рада децентралізація депутат голосування Район
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