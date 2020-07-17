Рада проголосувала за суттєве зменшення районів в Україні
17 липня Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650, згідно із якою, в Україні скорочується кількість районів до 138.
Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.
За це рішення проголосували 238 народних депутатів.
Таким чином, в Україні набуває чинності новий адміністративно-територіальний устрій, попередні 490 районів депутати ліквідували.
Згідно із текстом постанови, межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.
У ліквідованих районах не будуть проводитися вибори депутатів районних рад, повноваження депутатів районних рад припиняються після місцевих виборів.
Також ЦВК має забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів з врахуванням новоутворених районів.
Нагадаємо, комітет вніс зміни до Постанови про укрупнення районів та рекомендував ВР до прийняття.