Рада проголосувала за суттєве зменшення районів в Україні

Депутати прийняли постанову про утворення та ліквідацію районів

Депутати прийняли постанову про утворення та ліквідацію районів

Фото: flickr

17 липня Верховна Рада України прийняла Постанову № 3650, згідно із якою, в Україні скорочується кількість районів до 138.

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За це рішення проголосували 238 народних депутатів.

Таким чином, в Україні набуває чинності новий адміністративно-територіальний устрій, попередні 490 районів депутати ліквідували.

Згідно із текстом постанови, межі районів встановлюються по зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які входять до складу відповідного району.

У ліквідованих районах не будуть проводитися вибори депутатів районних рад, повноваження депутатів районних рад припиняються після місцевих виборів.

Також ЦВК має забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів з врахуванням новоутворених районів.

Нагадаємо, комітет вніс зміни до Постанови про укрупнення районів та рекомендував ВР до прийняття.