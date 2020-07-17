Радник Кличка Бахматов написав заяву про звільнення
Він має намір повернутися на посаду після виборів
Він має намір повернутися на посаду після виборів
Радник міського голови та керівник "Офісу Трансформації" Максим Бахматов заявив про те, що покидає КМДА.
Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.
За його словами, він пішов з посади радника Кличка на період передвиборчої компанії з метою "зберегти політичну незаангажованість".
Така турбулентність, на мою думку, завжди токсична і несумісна з ефективним управлінням", - написав він.
Бахматов також додав, що після виборів, у випадку перемоги Кличка, готовий повернутися на посаду.
Також відомо, що мер Києва нагородив Бахматова нагрудним знаком "Знак Пошани".
Нагадаємо, 17 липня "Слуга народу" і кандидат в мери Києва Ірина Верещук запросила Кличка на відкриті дебати.
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