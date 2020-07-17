Радник Кличка Бахматов написав заяву про звільнення

Він має намір повернутися на посаду після виборів

Він має намір повернутися на посаду після виборів

Фото: Facebook

Радник міського голови та керівник "Офісу Трансформації" Максим Бахматов заявив про те, що покидає КМДА.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, він пішов з посади радника Кличка на період передвиборчої компанії з метою "зберегти політичну незаангажованість".

Така турбулентність, на мою думку, завжди токсична і несумісна з ефективним управлінням", - написав він.

Бахматов також додав, що після виборів, у випадку перемоги Кличка, готовий повернутися на посаду.

Також відомо, що мер Києва нагородив Бахматова нагрудним знаком "Знак Пошани".

Нагадаємо, 17 липня "Слуга народу" і кандидат в мери Києва Ірина Верещук запросила Кличка на відкриті дебати.