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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 липня 2020, 15:17 1

Радник Кличка Бахматов написав заяву про звільнення

17 липня 2020, 15:17 1
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Він має намір повернутися на посаду після виборів
Він має намір повернутися на посаду після виборів
Фото: Facebook
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Радник міського голови та керівник "Офісу Трансформації" Максим Бахматов заявив про те, що покидає КМДА.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, він пішов з посади радника Кличка на період передвиборчої компанії з метою "зберегти політичну незаангажованість".

Така турбулентність, на мою думку, завжди токсична і несумісна з ефективним управлінням", - написав він.

Бахматов також додав, що після виборів, у випадку перемоги Кличка, готовий повернутися на посаду.

Також відомо, що мер Києва нагородив Бахматова нагрудним знаком "Знак Пошани".

Нагадаємо, 17 липня "Слуга народу" і кандидат в мери Києва Ірина Верещук запросила Кличка на відкриті дебати.

Місцеві вибори Київ КМДА Віталій Кличко Максим Бахматов
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