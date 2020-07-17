Рада сьогодні не розглядатиме мовний закон Бужанського

Причини такого рішення не повідомляються

Причини такого рішення не повідомляються

Фото: Слуга народу / Facebook

Про те. Що закон не розглядатимуть стало зрозуміло зі слів спікера парламенту Дмитра Разумкова, пише RegioNewsз посиланням на "Українську правду".

Переходимо до розгляду запитів. Але, шановні колеги, почекайте, не розходьтеся. Ми сьогодні закриваємо сесію. Прошу всіх народних депутатів без десяти два повернутися на свої робочі місця, щоб ми закрили сесію, як це необхідно", - наголосив спікер.

Чи розглянуть мовний закон на позачерговій сесії, яку проведуть з ініціативи "Слуг народу" 21 липня, поки що невідомо.

Нагадаємо, у порядку денному засідання 17 липня під номером 40 значився розгляд законопроекту "слуги народу" Максима Бужанського №2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в закладах освіти", який викликав масове обурення громадськості.

15 липня мовної омбудсмен закликав не голосувати за законопроект Бужанського. 16 липня під Радою пройшли велелюдні акції протесту проти закону Бужанського.