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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 липня 2020, 11:33 9

Фракція "Голос" заявила про перехід в опозицію до діючої влади

17 липня 2020, 11:33 9
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У фракції заявили, що розчарувалися у її політиці
У фракції заявили, що розчарувалися у її політиці
Фото: скріншот відео
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17 липня фракція "Голос" у Верховній Раді заявила про перехід у опозицію до чинної влади.

Заяву озвучила голова партії Кіра Рудик із трибуни парламенту, передає RegioNews.

Під час її виступу біля трибуни зібралися всі члени фракції. У "Голосі вважають, що монобільшість зрадила цінностям, які декларувала.

Ми побачили президента, який соромиться сказати, що Росія — це агресор. Ми побачили міністрів, які не тягнуть навіть на начальників відділів, яких жодна компанія не взяла б собі керівником відділу. Що будь-який поганий закон можна гарно назвати і його проголосують у "турборежимі", - заявила Рудик.

Вона також заявила, що замість того, щоб захищати свободу і проводити реформи, їм доводиться "постійно боротисяя із брехнею... яка нищить будь-який конструктив".

Ми зрозуміли, що наш конструктив не приносить користі. Владі не потрібно допомагати, її потрібно змінювати. Прийшов час її змінити. Партія "Голос" переходить в опозицію до існуючої влади", - заявила Рудик.

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня, оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.

18 червня Верховна Рада не дозволила народному депутату від фракції "Голос" Святославові Вакарчуку припинити депутатські повноваження.

Слуга народа опозиція влада Голос фракція Кіра Рудик
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