Скандальний законопроект Бужанського внесли до порядку денного Ради на 17 липня
Законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського про відмову від переходу шкіл в Україні на українську мову парламент розгляне завтра, 17 липня.
Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради.
Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський хоче відтермінувати перехід українських шкіл з російської мови навчання на українську з 1 вересня 2020 року на 1 вересня 2023 року.
Він також пропонує знизити об'єм української мови в школах, замість 80%, як це передбачено зараз, до 20% — у п'ятому-восьмому класі, до 40% — у дев'ятому, та до 60% — в старших класах.
Нагадаємо, законопроект № 2362, авторства нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського зареєстрований у Верховній Раді ще у жовтні 2019 року.
15 липня мовний омбудсмен закликав не голосувати за законопроект Бужанського.
16 липня Під Радою пройшли велелюдні акції протесту проти мовного закону Бужанського.