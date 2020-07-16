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16 липня 2020, 19:30 3

Скандальний законопроект Бужанського внесли до порядку денного Ради на 17 липня

16 липня 2020, 19:30 3
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Документ числиться пунктом 40 порядку денного завтрашнього засідання Верховної Ради
Документ числиться пунктом 40 порядку денного завтрашнього засідання Верховної Ради
Фото: Слуга народу / Facebook
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Законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського про відмову від переходу шкіл в Україні на українську мову парламент розгляне завтра, 17 липня.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Верховної Ради.

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський хоче відтермінувати перехід українських шкіл з російської мови навчання на українську з 1 вересня 2020 року на 1 вересня 2023 року.

Він також пропонує знизити об'єм української мови в школах, замість 80%, як це передбачено зараз, до 20% — у п'ятому-восьмому класі, до 40% — у дев'ятому, та до 60% — в старших класах.

Нагадаємо, законопроект № 2362, авторства нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського зареєстрований у Верховній Раді ще у жовтні 2019 року.

15 липня мовний омбудсмен закликав не голосувати за законопроект Бужанського.

16 липня Під Радою пройшли велелюдні акції протесту проти мовного закону Бужанського.

Максим Бужанський законопроєкт українська мова школи Верховна Рада нардепи Слуга народа голосування
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