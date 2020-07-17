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17 липня 2020, 14:16 6

У двір нардепа Розенблата кинули гранату

17 липня 2020, 14:16 6
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Жертв і потерпілих в результаті інциденту немає
Жертв і потерпілих в результаті інциденту немає
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Нардеп написав заяву до поліції і вважає, що вибух – спосіб боротьби з політичними опонентами.

Про це сам нардеп 8-го скликання Борислав Розенблат написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

Вночі у двір мого будинку кинули гранату, був вибух. На щастя, ніхто не постраждав. У цьому я бачу чергову спробу залякати мою родину через нашу політичну діяльність. Проте використовувати такі методи боротьби з політичними опонентами у 21 столітті неприпустимо!!! Можливо комусь не подобаються мої політичні погляди та переконання, які я відверто висловлюю в ефірах центральних телеканалів?..Заява в поліцію написана, чекаємо встановлення осіб злочинців та притягнення їх до відповідальності. Прорвемося!!!"- розповів одіозний нардеп.

У ГУ Нацполіції Житомирської області повідомили, що вранці 17 липня на службу "102" надійшло повідомлення про виявлення на подвір'ї обійстя підозрілих уламків. За наявною інформацією, у дворі будинку стався вибух гранати.

На місці події оперативники виявили уламки предмета, схожого на гранату. За вказаною адресою прибули фахівці вибухотехнічної служби ГУНП. Встановлено, що близько 3 ночі через паркан домоволодіння невідома особа закинула гранату, яка вибухнула у дворі.

Поліцейські вилучили записи камер відеоспостереження та проводять інші заходи для встановлення усіх обставин.

Попередня кваліфікація події - ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.

Друзі, дякую усім вам за підтримку, за ваші телефонні дзвінки! На жаль, це правда, вночі , у двір мого будинку , кинули...

Опубліковано Бориславом Розенблатом Пʼятниця, 17 липня 2020 р.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що сестра Борислава Розенблата Олена балотуватиметься у мери Житомира від партії "Батьківщина".

Довідка: У липні 2017 року нардеп від БПП Борислав Розенблат був звинувачений ГПУ у корупційних діях за так званою "бурштиновою справою".

За версією слідчих, він вимагав хабар у агента НАБУ для "розв'язання питань" щодо розробки бурштину в українському Поліссі, при цьому будучи співавтором проєкту закону України "Про видобування та реалізацію бурштину" (№1351-1), підготовленого до другого читання.

11 липня 2017 року Розенблат був позбавлений недоторканності за поданням генерального прокурора України.

19 жовтня, перебуваючи під слідством, був затриманий при спробі залишити країну.

У квітні 2018 року Печерський районний суд Києва визнав Розенблата потерпілим у справі інциденту з провокацією хабаря співробітником НАБУ.

Одним із захисників у цій справі виступає адвокат Олексій Шевчук, відомий своєю участю в резонансних кримінальних справах Геннадія Корбана, Ярослава Кашуби, Іллі Ківи, Віктора Развадовського, Олександра Онищенка.

вибух поліція нардеп Житомирська область Будинок Граната
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