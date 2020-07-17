Рада сегодня не будет рассматривать языковой закон Бужанского

Причины такого решения не сообщаются

Причины такого решения не сообщаются

Фото: Слуга народа / Facebook

О том, что закон не будут рассматривать стало понятно со слов спикера парламента Дмитрия Разумкова, пишет RegioNewsз ссылкой на "Украинскую правду".

Переходим к рассмотрению запросов. Но, уважаемые коллеги, подождите, не расходитесь. Мы сегодня закрываем сессию. Прошу всех народных депутатов без десяти два вернуться на свои рабочие места, чтобы мы закрыли сессию, как это необходимо", - подчеркнул спикер.

Ли рассмотрят языковой закон на внеочередной сессии, которую проведут по инициативе "Слуг народа" 21 июля, пока неизвестно.

Напомним, в повестке дня заседания 17 июля под номером 40 значился рассмотрение законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учреждениях образования", который вызвал массовое возмущение общественности.

15 июля языковой омбудсмен призвал не голосовать за законопроект Бужанского. 16 июля под Радой прошли многолюдные акции протеста против закона Бужанского.