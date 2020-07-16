Під радою проходить акція протесту проти мовного закону Бужанського

Законопроект може бути винесений на голосування 17 липня

Законопроект може бути винесений на голосування 17 липня

Фото: Укрінформ

Під будівлею парламенту проходить велелюдний мітинг проти мовного законопроекту авторства депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає RegioNews.

Учасники акції протесту тримають плакати на підтримку української мови, під Верховною Радою перебувають більше 1000 осіб, люди постійно продовжують підходити.

Організатори акції принесли металеві бочки, на місці акції також розклали сцену.

Законопроект викликав обурення горомадськості, тож 16 липня небайдужі вийшли на акцію протесту "Без мови немає нації".

Народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський хоче відтермінувати перехід українських шкіл з російської мови навчання на українську з 1 вересня 2020 року на 1 вересня 2023 року.

Він також пропонує знизити об'єм української мови в школах, замість 80%, як це передбачено зараз, до 20% — у п'ятому-восьмому класі, до 40% — у дев'ятому, та до 60% — в старших класах.

Нагадаємо, законопроект № 2362, авторства нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського зареєстрований у Верховній Раді ще у жовтні 2019 року.

Нардеп Чернєв заявив, що "Слуги народу" не будуть голосувати за закон Бужанського.

Також стало відомо, що Львівська облрада буде протестувати проти мовного закону Бужанського.

15 липня мовний омбудсмен закликав не голосувати за законопроект Бужанського.