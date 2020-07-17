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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 липня 2020, 12:35 8

Під Радою між активістами та поліцією сталася штовханина

17 липня 2020, 12:35 8
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Поліцейські застосували гумові кийки та газ
Поліцейські застосували гумові кийки та газ
Фото: Віталій Носач
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Під будівлею Верховної Ради, де вже другий день триває акція протесту проти мовного законопроекту нардепа Бужанського, сталася штовханина між протестувальниками та поліцією.

Про це повідомляє "РБК-Україна", передає RegioNews.

Загалом під парламентом зібралися близько 1000 людей.

Відомо, що бизько 50 мітингувальників намагалися потрапити з палицями до будівлі Ради, але поліція їх не впустила.

Правоохоронці застосували щодо протестувальників гумові кийки та сльозоточивий газ, інформації про постраждалих немає.

Як повідомляє пресслужба поліції, після штовханини були посилені заходи безпеки, крім поліцейських, на чергування заступили працівники Нацгвардії у посиленому режимі.

Нагадаємо, проект закону № 2362 Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті в жовтні 2019 року.

15 липня мовної омбудсмен закликав не голосувати за законопроект Бужанського. 16 липня під Радою пройшли велелюдні акції протесту проти закону Бужанського.

протест поліція бійка Верховна Рада мова
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