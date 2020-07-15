Мовний омбудсмен закликав не голосувати за законопроект Бужанського

Раніше проти цього законопроекту виступив Комітет Верховної Ради

Раніше проти цього законопроекту виступив Комітет Верховної Ради

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Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступив проти проекту закону №2362 депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За словами омбудсмена, законопроєкт суттєво звужує сфери застосування української мови в освітньому процесі, і може скасувати норму про 80% навчання у школах українською мовою.

Цей законопроект, внесений народним депутатом України М.Бужанським, передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі", - написав Кремінь.

За його словами, законопроєкт також пропонує зірвати перехід на українську мову навчання вже з 1 вересня 2020 року учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською мовою, відклавши цей перехід до 2023 року.

Також проект закону Бужанського дозволяє навіть після 2023 року викладати 40-60% предметів російською мовою у 5-11 класах з навчанням мовою меншин.

На думку омбудсмена, заяви, що цей законопроєкт спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин, не відповідають дійсності.

Раніше проти цього законопроекту виступило Міністерство освіти і науки і Бюджетний комітет ВР, також його відхилив Комітет Верховної Ради.

Нагадаємо, нардеп Чернєв заявив, що "Слуги народу" не будуть голосувати за закон Бужанського.

Також стало відомо, що Львівська облрада буде протестувати проти мовного закону Бужанського.