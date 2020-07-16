Скандальный законопроект Бужанского внесли в повестку дня Рады на 17 июля

Документ числится пунктом 40 повестки дня завтрашнего заседания Верховной Рады

Документ числится пунктом 40 повестки дня завтрашнего заседания Верховной Рады

Фото: Слуга народа / Facebook

Законопроект "слуги народа" Максима Бужанского об отказе от перехода школ в Украине на украинский язык парламент рассмотрит завтра, 17 июля.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский хочет отсрочить переход украинских школ с русского языка обучения на украинский с 1 сентября 2020 года на 1 сентября 2023 года.

Он также предлагает снизить объем украинского языка в школах, вместо 80%, как это предусмотрено сейчас, до 20% — в пятом-восьмом классе, до 40% — в девятом, и до 60% — в старших классах.

Напомним законопроект № 2362, авторства нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского зарегистрирован в Верховной Раде еще в октябре 2019 года.

15 июля языковой омбудсмен призвал не голосовать за законопроект Бужанского.

16 июля Под Радой прошли многолюдные акции протеста против языкового закона Бужанского.