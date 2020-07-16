У кабінет голови Хмельницької ОДА Габінета принесли російський триколор і свинячі язики

Таким чином місцеві обранці висловили обурення мовним законом Бужанського

Таким чином місцеві обранці висловили обурення мовним законом Бужанського

У Хмельницькому депутати-“свободівці” принесли до службового кабінету голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета російський прапор, до якого були прив’язані свинячі язики.

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку депутата облради Віктора Бурлика у Facebook.

ЯЗИКИ Й ТРИКОЛОР ПЕРЕДАЛИ ПРЕДСТАВНИКУ ЗЕЛЕНСЬКОГО Після сесії Хмельницької міської ради, де Tetyana Kalyuzhna з трибуни проголосила промову щодо підтримки мови, російський триколор й кілька язиків передали голові обласної державної адміністрації Дмитру Габінету. Як ще можна відстоювати рідну? Опубліковано Віталієм Підгайчуком Четвер, 16 липня 2020 р.

За словами депутата, вдатися до таких дій спонукали спроби нардепа від "Слуги” Максима Бужанського внести зміни до закону про мову.

Громада Хмельниччини проти”, – заявив обранець.

Перед тим, як презентувати "триколор” зі свинячими язиками Дмитру Габінету, депутати принесли свій символ протесту до сесійної зали Хмельницької міської ради, де відбувалася позачергова сесія.

Нагадаємо, сьогодні під Верховною Радою проходить акція протесту проти мовного закону Бужанського .