"Слуга народу" Холодов і голова ФДМУ Сенниченко заклалися на 100 тисяч гривень

Предметом парі стала сума, яку виручать на аукціоні від продажу готелю "Дніпро"

Предметом парі стала сума, яку виручать на аукціоні від продажу готелю "Дніпро"

На фото: Дмитро Сенниченко

Парі виграв Сенниченко, який стверджував, що «Дніпро» продадуть більше, ніж за 250 мільйонів гривень, тому Холодов, за умовами суперечки, має пожертвувати 100 тисяч гривень у благодійний фонд «Повернись живим».

Про це переможець парі, голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

1 мільярд 111 мільйонів гривень і ще трошки. Це вчетверо більше, ніж сума у 250 млн гривень, в яку Ви не вірили, і про яку ми закладалися” – звернувся Сенниченко до Холодова.

Далі голова ФДМУ нагадав умови парі: якщо "Дніпро" приватизують менш, ніж за 100 млн грн, то Сенниченко віддає 100 тисяч грн або Холодову, або на благодійність. Якщо ж приватизують дорожче, ніж за 250 млн грн, тоді Холодов передає 100 тисяч грн у фонд "Повернись живим".

Учора, за результатами аукціону стало відомо, що готель продали за 1,11 млрд грн, тому, за логікою платити має Холодов. Однак Сенниченко вирішив полегшити життя нардепу і запропонував "на радощах" скинутися по половині суми.

Але ж дивіться, який гарний вчора видався день, пане Андрію! До бюджету потрапить цілий мільярд від приватизації "Дніпра". Навіть більше, і суттєво більше. Давайте ж на радощах таки передамо до "Повернись живим" тих 100 тисяч гривень. Разом! На мені – половина суми. Ви як?" - запитав голова ФДМУ.

Реакція Андрія Холодова на пропозицію Сенниченка поки що невідома.

Андрій Холодов Як справи? Бачили учора трансляцію аукціону з продажу готелю "Дніпро"? Ми там провели аукціон більше... Опубліковано Dmitry Sennychenko Четвер, 16 липня 2020 р.

Нагадаємо, учора, 15 липня готель "Дніпро" у центрі Києва продали за 1,11 мільярда гривень.