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16 липня 2020, 17:34 2

"Слуга народу" Холодов і голова ФДМУ Сенниченко заклалися на 100 тисяч гривень

16 липня 2020, 17:34 2
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Предметом парі стала сума, яку виручать на аукціоні від продажу готелю "Дніпро"
Предметом парі стала сума, яку виручать на аукціоні від продажу готелю "Дніпро"
На фото: Дмитро Сенниченко
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Парі виграв Сенниченко, який стверджував, що «Дніпро» продадуть більше, ніж за 250 мільйонів гривень, тому Холодов, за умовами суперечки, має пожертвувати 100 тисяч гривень у благодійний фонд «Повернись живим».

Про це переможець парі, голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє Regionews.

1 мільярд 111 мільйонів гривень і ще трошки. Це вчетверо більше, ніж сума у 250 млн гривень, в яку Ви не вірили, і про яку ми закладалися” – звернувся Сенниченко до Холодова.

Далі голова ФДМУ нагадав умови парі: якщо "Дніпро" приватизують менш, ніж за 100 млн грн, то Сенниченко віддає 100 тисяч грн або Холодову, або на благодійність. Якщо ж приватизують дорожче, ніж за 250 млн грн, тоді Холодов передає 100 тисяч грн у фонд "Повернись живим".

Учора, за результатами аукціону стало відомо, що готель продали за 1,11 млрд грн, тому, за логікою платити має Холодов. Однак Сенниченко вирішив полегшити життя нардепу і запропонував "на радощах" скинутися по половині суми.

Але ж дивіться, який гарний вчора видався день, пане Андрію! До бюджету потрапить цілий мільярд від приватизації "Дніпра". Навіть більше, і суттєво більше. Давайте ж на радощах таки передамо до "Повернись живим" тих 100 тисяч гривень. Разом! На мені – половина суми. Ви як?" - запитав голова ФДМУ.

Реакція Андрія Холодова на пропозицію Сенниченка поки що невідома.

Андрій Холодов Як справи? Бачили учора трансляцію аукціону з продажу готелю "Дніпро"? Ми там провели аукціон більше...

Опубліковано Dmitry Sennychenko Четвер, 16 липня 2020 р.

Нагадаємо, учора, 15 липня готель "Дніпро" у центрі Києва продали за 1,11 мільярда гривень.

Дмитро Сенниченко Слуга народа нардеп парі готель Дніпро Благодійність гроші
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