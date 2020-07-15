Більшість українців сумніваються в чесності і порядності оточення Зеленського

Довіра до самого президента також продовжує падати

Довіра до самого президента також продовжує падати

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Станом на початок липня 73,3% опитаних громадян мають сумніви в чесності і порядності оточення президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать дані соціологічного опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, передає RegioNews.

За даними соціологів, лише 9,3% опитаних українців вважають, що і Зеленський, і більшість членів його команди є чесними і порядними людьми.

Ще 40,5% думають, що чинний президент є чесною і порядною людиною, але про більшість членів його політичної команди цього не можна сказати. Крім того, 32,8% українців вважають, що ні Зеленський, ні члени його команди не є такими.

Також продовжує знижуватися довіри до президента Зеленського: нині йому довіряють 44% опитаних, у травні цей показник складава 57%.

Володимир Зеленський лишається політиком з найвищим рівнем довіри (44%), однак не довіряє йому 49%, що робить баланс довіри та недовіри негативним", - повідомляють соціологи.

Голові Офісу президента Андрію Єрмаку довіряють лише 9% і не довіряють 48% опитаних громадян, спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 39% опитаних, не довіряють – 45%, главі МВС Арсену Авакову – відповідно 18% і 70%.

Негативний баланс довіри, тобто такий, що перевищує -40%, мають Святослав Вакарчук, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Віктор Медведчук та Юрій Бойко.

60,5% українців заявили, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі. І тільки 21,5% опитаних вважають, що події в державі розвиваються правильно.

Ще 20% українців вірять, що країна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років. Близько 47% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 13,5% висловлюють песимістичні думки, що Україна не здатна подолати існуючі проблеми”, - повідомляють соціологи.

Дослідження проводилося у період із 3 по 9 липня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя". Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму та ОРДЛО.

Нагадаємо, Кличко з великим відривом випереджає кандидатів у мери Києва - опитування.