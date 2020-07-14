18:59  14 липня
Нардеп Тищенко відмовився пояснювати, чому "Велюр" порушує карантин
19:28  14 липня
США виділять Україні ще $1,8 мільйона на боротьбу з коронавірусом
17:54  14 липня
Від початку доби на Донбасі зафіксовано три обстріли
UA | RU
UA | RU
14 липня 2020, 21:02 4

Приміщення ДП "Антонов" передали Антикорупційному суду

14 липня 2020, 21:02 4
Читайте также на русском языке
ВАКС вже використовує зазначену будівлю
ВАКС вже використовує зазначену будівлю
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про передачу Вищому антикорупційному суду нежитлової будівлі ДП "Антонов".

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України, пише RegioNeews.

Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням" № 730-ІХ, який Верховна Рада Україна ухвалила 18 червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Документ передбачає передачу від ДП "Антонов" в управління Вищого антикорупційного суду нежитлової будівлі (літера А) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 за ринковою вартістю, визначеною звітом про незалежну оцінку майна.

Як повідомляють в ОП, таким чином, закон допоможе завершити передачу ВАКС будівлі, яку він наразі вже використовує. Крім того, це сприятиме покращенню стану ДП "Антонов", адже передача прав на непрофільний актив, який уже не використовувався держпідприємством, погасить частину його зобов'язань перед бюджетом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, 9 червня "Укроборонпром” звільнив керівника ДП "Антонов".

Володимир Зеленський борги ВАКС закон президент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
ВАКС продовжив запобіжний захід Юрію Гримчаку
14 липня 2020, 18:44
Львівська облрада протестуватиме проти мовного закону Бужанського
14 липня 2020, 16:57
Тимошенко і Новинський заблокували підписання закону про легалізацію грального бізнесу
14 липня 2020, 16:23
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Мер Кропивницького Андрій Райкович про нову політсилу: Кличко дав нам сигнал
Сосни, Труханов і Путін: Хто завадить "Слугам народу" підкорити Південь України
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »