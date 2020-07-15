У "Слуг народу" вважають, що Єрмаку загрожує кримінальна відповідальність

За зловживання владою загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі

За зловживання владою загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос вважає, що керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку загрожує кримінальне провадження за зловживання владою.

Як передає RegioNews, про це нардеп повідомив в Facebook.

На думку Лероса, відкриття провадження щодо Єрмака може бути пов'язано з резонансною справою про великий хабар керівництву НАБУ і САП, основним фігурантом у якому є перший заступник Управління Державної фіскальної служби в Києві.

"Якщо колишній глава ДПС Верланов підтвердить факт, що Єрмак вплинув на те, щоб заарештований за хабар 6 млн доларів перший заступник ДПС в Києві Ільяшенко зберіг свою посаду через тиск на нього, керівнику Офісу президента загрожує ще одна стаття - зловживання владою. Причому збитки від злочину колосальні, тому Єрмаку тільки по цьому злочину загрожує від 3 до 6 років", - вважає нардеп.

Він також повідомив, що його заяву приєднали до матеріалів кримінальної справи про хабар Ільяшенка.

"Верланов змінив майже все керівництво ДПС в країні, а головний схематозник у Києві зберіг свою посаду. У податковій і правоохоронній системах Ільяшенко називають дуже багатим і впливовим, говорять про стан в 100 млн доларів. При цьому податківець ні дня не працював у бізнесі. І не забувайте, що саме Ільяшенко привів Любченко до Єрмака, тому автора схем заарештували за хабар, а його справа процвітає", - зазначив нардеп.

Лерос сподівається, що ніхто не стане покривати "ОЗУ Єрмака". За словами депутата, це історична можливість притягнути до відповідальності податківців і їх спонсорів за злочини, які щорічно вимивають з бюджету мільярди гривень.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишньою високопоставленою особою від попередньої влади хабара у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницкому і керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

13 червня, керівники НАБУ і САП повідомили, що пропонували хабар за закриття справи, пов'язаної з колишнім міністром Миколою Злочевським.

1 липня слідчі НАБУ під керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру колишньому міністру екології часів президента Януковича Миколі Злочевському в організації надання хабаря керівництву антикорупційних органів.