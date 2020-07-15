У "Слуг народу" вважають, що Єрмаку загрожує кримінальна відповідальність
Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос вважає, що керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку загрожує кримінальне провадження за зловживання владою.
Як передає RegioNews, про це нардеп повідомив в Facebook.
На думку Лероса, відкриття провадження щодо Єрмака може бути пов'язано з резонансною справою про великий хабар керівництву НАБУ і САП, основним фігурантом у якому є перший заступник Управління Державної фіскальної служби в Києві.
"Якщо колишній глава ДПС Верланов підтвердить факт, що Єрмак вплинув на те, щоб заарештований за хабар 6 млн доларів перший заступник ДПС в Києві Ільяшенко зберіг свою посаду через тиск на нього, керівнику Офісу президента загрожує ще одна стаття - зловживання владою. Причому збитки від злочину колосальні, тому Єрмаку тільки по цьому злочину загрожує від 3 до 6 років", - вважає нардеп.
Він також повідомив, що його заяву приєднали до матеріалів кримінальної справи про хабар Ільяшенка.
"Верланов змінив майже все керівництво ДПС в країні, а головний схематозник у Києві зберіг свою посаду. У податковій і правоохоронній системах Ільяшенко називають дуже багатим і впливовим, говорять про стан в 100 млн доларів. При цьому податківець ні дня не працював у бізнесі. І не забувайте, що саме Ільяшенко привів Любченко до Єрмака, тому автора схем заарештували за хабар, а його справа процвітає", - зазначив нардеп.
Лерос сподівається, що ніхто не стане покривати "ОЗУ Єрмака". За словами депутата, це історична можливість притягнути до відповідальності податківців і їх спонсорів за злочини, які щорічно вимивають з бюджету мільярди гривень.
Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишньою високопоставленою особою від попередньої влади хабара у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницкому і керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.
13 червня, керівники НАБУ і САП повідомили, що пропонували хабар за закриття справи, пов'язаної з колишнім міністром Миколою Злочевським.
1 липня слідчі НАБУ під керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру колишньому міністру екології часів президента Януковича Миколі Злочевському в організації надання хабаря керівництву антикорупційних органів.