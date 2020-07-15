Большинство украинцев сомневаются в честности и порядочности окружения Зеленского

Доверие к самому президенту также продолжает падать

Доверие к самому президенту также продолжает падать

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По состоянию на начало июля 73,3% опрошенных граждан сомневаются в честности и порядочности окружения президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, передает RegioNews.

По данным социологов, лишь 9,3% опрошенных украинцев считают, что и Зеленский, и большинство членов его команды являются честными и порядочными людьми.

Еще 40,5% полагают, что действующий президент является честным и порядочным человеком, но о большинстве членов его политической команды этого нельзя сказать. Кроме того, 32,8% украинцев считают, что ни Зеленский, ни члены его команды таковыми не являются.

Также продолжает снижаться доверия к президенту Зеленскому: сейчас ему доверяют 44% опрошенных, в мае этот показатель составлял 57%.

Владимир Зеленский остается политиком с самым высоким уровнем доверия (44%), однако не доверяют ему 49%, что делает баланс доверия и недоверия отрицательным", - сообщают социологи.

Председателю Офиса президента Андрею Ермаку доверяют лишь 9% и не доверяют 48% опрошенных граждан, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 39% опрошенных, не доверяют - 45%, главе МВД Арсену Авакову - соответственно 18% и 70%.

Отрицательный баланс доверия, то есть, который превышает -40%, имеют Святослав Вакарчук, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Виктор Медведчук и Юрий Бойко.

60,5% украинцев заявили, что события в стране развиваются в неправильном направлении. И только 21,5% опрошенных считают, что события в государстве развиваются правильно.

Еще 20% украинцев верят, что страна способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. Около 47% считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, а 13,5% выражают пессимистические мысли, что Украина не способна преодолеть существующие проблемы", - сообщают социологи.

Исследование проводилось в период с 3 по 9 июля методом интервью "лицом к лицу". Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и ОРДЛО.

Напомним, Кличко с большим отрывом опережает кандидатов в мэры Киева - опрос.