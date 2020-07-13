17:37  13 липня
Ексміністра Кожару триматимуть під вартою до 25 серпня
19:12  13 липня
Винуватцеві ДТП під Києвом, у якій загинуло четверо людей, оголошено про підозру
18:18  13 липня
На Донбасі загинули двоє українських військових
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
13 липня 2020, 16:49

На Харківщині СБУ викрила розкрадання нафти з державного нафтопроводу

13 липня 2020, 16:49
Читайте также на русском языке
Правоохоронці виявили несанкціонований відвід довжиною майже кілометр
Правоохоронці виявили несанкціонований відвід довжиною майже кілометр
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

У Харківській області СБУ ліквідувала незаконний вріз до промислового нафтопроводу "Козіївка-Сиродичі".

Про це у Facebook повідомив керівник пресцентру СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає RegioNews.

За даними слідства, на території Краснокутського району зловмисники встановили несанкціонований відвід для розкрадання сировини з нафтопроводу.

Зловмисники щомісяця розкрадали 150-200 кубометрів нафти, завдаючи державному підприємству шкоди на більше ніж 2 мільйони гривень", - повідомив Абдула.

Він додав, що порушення цілісності нафтопроводу створювало загрозу для виникнення надзвичайних ситуацій та нанесення екологічної шкоди.

Відкрита кримінальна справа, СБУ встановлює всіх причетних до злочину.

Нагадаємо, СБУ затримала переселенців з ОРДЛО, які відмивали кошти через криптовалюту.

СБУ Харківська область нафта злочин збитки
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Справа Шеремета: апеляційний суд залишив Антоненка під вартою
13 липня 2020, 13:21
СБУ затримала переселенців з ОРДЛО, які відмивали кошти через криптовалюту
13 липня 2020, 11:59
На Київщині поліція затримала озброєну банду, яка пограбувала підприємця
13 липня 2020, 11:13
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Сосни, Труханов і Путін: Хто завадить "Слугам народу" підкорити Південь України
Нездоланні мери та ОПЗЖ: чого чекати "Слугам народу" на Сході України
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Іван Галунга
Всі блоги »