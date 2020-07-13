На Харківщині СБУ викрила розкрадання нафти з державного нафтопроводу

Правоохоронці виявили несанкціонований відвід довжиною майже кілометр

Правоохоронці виявили несанкціонований відвід довжиною майже кілометр

Фото: СБУ

У Харківській області СБУ ліквідувала незаконний вріз до промислового нафтопроводу "Козіївка-Сиродичі".

Про це у Facebook повідомив керівник пресцентру СБУ в Харківській області Владислав Абдула, передає RegioNews.

За даними слідства, на території Краснокутського району зловмисники встановили несанкціонований відвід для розкрадання сировини з нафтопроводу.

Зловмисники щомісяця розкрадали 150-200 кубометрів нафти, завдаючи державному підприємству шкоди на більше ніж 2 мільйони гривень", - повідомив Абдула.

Він додав, що порушення цілісності нафтопроводу створювало загрозу для виникнення надзвичайних ситуацій та нанесення екологічної шкоди.

Відкрита кримінальна справа, СБУ встановлює всіх причетних до злочину.

Нагадаємо, СБУ затримала переселенців з ОРДЛО, які відмивали кошти через криптовалюту.